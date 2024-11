De Groene Poli gaat poliklinieken verduurzamen

Hoewel bij verduurzaming vaak aan de operatiekamer (OK) of intensive care (IC) wordt gedacht, valt er ook genoeg op de poliklinieken te verbeteren. Dat stelt reumatoloog Cathelijne Appels. Met behulp van een infographic wil ze artsen helpen de poli te vergroenen.

“In eerste instantie denkt men bij vergroenen van de zorg misschien aan de OK of de IC maar juist ook op de poli kunnen we heel veel veranderen”, aldus Appels. Daarom is zij medeoprichter van de netwerpgroep De Groene Poli. De netwerkgroep bestaat voornamelijk uit artsen van de interne geneeskunde, longartsen en reumatologen.

Acht vragen

Reisbewegingen en medicatiegebruik zijn de tweede en derde grootste vervuilers van de zorg. “En juist op die aspecten kunnen artsen tijdens hun spreekuur invloed uitoefenen”, vertelt Appels tegen Medisch Contact. Om artsen op weg te helpen, heeft de Groene Poli een infographic gemaakt. Daarin kunnen artsen bij elke patiënt op hun spreekuur zichzelf acht vragen stellen.

Onder meer over het verminderen van afval, het tegengaan van medicatiespillage door afbouw en minder voor te schrijven, leefstijladviezen en doelmatig datagebruik. “Denk bij reisbewegingen aan telefonische of andere vormen van e-consulten en houdt het interval tussen opeenvolgende controles niet onnodig klein”, adviseert Appels. “Tot slot: vraag je altijd af of een behandeling, een controle of een onderzoek echt doelmatig is voor de patiënt.”