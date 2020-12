De Jonge: eerder beginnen met vaccineren was niet mogelijk

Het was “uitvoeringstechnisch niet mogelijk” om eerder te beginnen met vaccineren tegen het coronavirus. Dat zegt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), nu Nederland als enige land in de Europese Unie nog wacht met inenten. De 26 andere lidstaten zijn al bezig en in Duitsland zijn bijvoorbeeld al tienduizenden mensen gevaccineerd.

De Jonge zegt dat hij zich “zit te verbijten” als hij de beelden van vaccinaties in de andere landen ziet. “Jongens, hadden wij ook maar in die eerste rit gezeten, natuurlijk wil je dat. Tegelijkertijd geldt: we hebben de keuzes gemaakt zoals we die gemaakt hebben, en ik denk dat dat verantwoorde keuzes zijn.” Volgens de minister zijn alleen Duitsland en Denemarken op grote schaal aan het inenten, en hebben de meeste EU-landen alleen symbolisch de eerste vaccins toegediend. “Dat heb ik heel bewust niet willen doen.”

‘Zo snel mogelijk en zo zorgvuldig als nodig’

In Nederland worden de eerste mensen op 8 januari ingeënt. Dat gebeurt in Veghel in Noord-Brabant. “Dat is eigenlijk al heel erg snel”, stelt De Jonge. Volgens de minister gaat Nederland “zo snel als mogelijk, maar ook zo zorgvuldig als nodig”. (ANP)