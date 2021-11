De Jonge: nieuwe maatregelen zullen altijd pijn doen

Het is onvermijdelijk dat de maatregelen die het kabinet vanavond aankondigt nieuwe beperkingen met zich meebrengen en dat die pijn doen. “Anders werken ze niet”, zei demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge voorafgaand aan het overleg met een aantal ministers waarin definitieve besluiten genomen worden.

Nieuwe maatregelen zijn onvermijdelijk “omdat we zien dat de cijfers in de ziekenhuizen oplopen”, aldus de minister. Ingrijpen is volgens het kabinet nodig om de zorg toegankelijk te houden “voor iedereen”. De Jonge zegt die maatregelen op een “eerlijke en evenwichtige manier” te willen treffen.

Coronapas

Ingewijden meldden maandag dat het kabinet de mondkapjes in publieke binnenruimten en bij contactberoepen vanaf vrijdag terug wil brengen. Verder is het idee dat op meer plaatsen om een coronapas gevraagd zal worden, zoals in de sportschool en op zogenoemde doorstroomlocaties zoals musea. Het thuiswerkadvies wordt waarschijnlijk ook aangescherpt. Mensen moeten zo mogelijk de helft van hun werk vanuit huis gaan doen.

Hoger onderwijs

Het kabinet bereidt ook de invoering van de coronapas in het hoger onderwijs voor, mocht dat later nodig blijken. Het is de bedoeling dat de plannen hiervoor zo snel mogelijk klaargemaakt worden om naar de Tweede Kamer te gaan. Die moet eerst akkoord gaan met de uitbreiding van de coronapas naar het mbo, hbo en de universiteiten.

Invoering

De invoering hiervan zal nu nog niet aangekondigd worden, zei demissionair minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Ingrid van Engelshoven dinsdag. “We hebben altijd gezegd dat wat er ook gebeurt, het onderwijs zoveel mogelijk open moet blijven. En dat is ook de inzet vandaag.”

OMT

De plannen zijn de voorbije dagen voorbereid en besproken naar aanleiding van een advies van het Outbreak Management Team (OMT). De nieuwe maatregelen worden dinsdagavond om 19.00 uur bekendgemaakt tijdens een persconferentie. (ANP)