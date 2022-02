De Jonge: OVV keek te weinig naar samenhang coronamaatregelen

Door de opzet van het onderzoek van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de aanpak van de coronacrisis is de “samenhang tussen bepaalde onderwerpen” uit het zicht geraakt. Dat schijft toenmalig minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in een reactie op de bevindingen die is opgenomen in het rapport.

Volgens De Jonge was het onvermijdelijk dat in het onderzoek is gekeken naar losse deelonderwerpen, maar is de totale context daardoor niet goed in beeld gekomen. Zo werden algemene coronamaatregelen ook genomen om de kwetsbare mensen die in verpleeghuizen wonen te beschermen.

Ander licht

“Dit werpt ook een ander licht op de conclusie dat de situatie in verpleeghuizen onvoldoende aandacht kreeg, nog afgezien van het feit dat juist vroeg in de crisis is besloten tot het bezoekverbod, een van de meest ingrijpende maatregelen tijdens de gehele coronacrisis.”

Ernst en impact

De Jonge verzet zich ook tegen het idee dat Nederland begin 2020 niet goed was voorbereid op een pandemie. “Op dat moment werden ernst en impact van infectieziektes wel degelijk op hun waarde geschat op basis van de toenmalige (wetenschappelijke) kennis.”

OVV weerlegt kritiek

De OVV legde het conceptrapport eind vorig jaar voor aan De Jonge, om zijn reactie te formuleren. Zijn brief telt zes pagina’s. OVV-voorzitter Jeroen Dijsselbloem noemt de brief “opvallend” en stelt dat de OVV veel van de kritiek van De Jonge weerlegt in het rapport.

“Ik snap het, er is ongelooflijk hard gewerkt, maar er moet een bereidheid zijn om ook terug te kijken en lessen te leren”, aldus Dijsselbloem, die benadrukt dat hij dat niet alleen in de richting van De Jonge en het ministerie zegt, maar “breed”. “Vanuit een verdediging worden we meestal niet beter. Laten we er open naar kijken.” (ANP)