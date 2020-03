De Jonge verwacht op 1 april voldoende IC-bedden

Dat heeft de minister vandaag gezegd in een debat in de Tweede Kamer over de aanpak van de corona-crisis. Het leger wordt ook ingeschakeld voor de opbouw van extra IC-capaciteit. Bovendien is De Jonge in gesprek met Duitsland over de opvang van patiënten: “We zetten alles op alles.”

Tijdens het debat bevestigde de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care (NVIC) bij monde van voorzitter Diederik Gommers dat hij ook denkt dat er volgende week voldoende IC-bedden zijn, liet De Jonge weten.

Beademingsapparaat

De Jonge: “Het wordt spannend of het lukt op 1 april. Mocht dat niet lukken, dan is er de mogelijkheid om twee mensen aan één beademingsapparaat te leggen”, aldus de minister. “Ik weet dat dat niet ideaal is.” Het ministerie van VWS heeft “duizenden” beademingsapparaten besteld.

Op 1 april is een capaciteit nodig van 1100 IC-bedden, schatte gisteren de NVIC. De Jonge wees er nadrukkelijk op dat de beddencapaciteit voor andere corona-patiënten vier keer zo groot is.

1700 IC-bedden

Dat betekent dat er op 1 april in totaal 1600 IC-bedden nodig zijn, want de ongeveer andere 500 bedden zijn nodig voor de reguliere acute zorg. De verwachtingen van experts is dat er op de piek van de corona-uitbraak in mei alleen al voor corona-patiënten 1700 IC-bedden noodzakelijk zijn, dus in totaal 2200 IC-bedden.

Mondkapjes

De Jonge vertelde dat er de komende weken 4,2 miljoenen mondkapjes komen en 2,2 miljoen chirurgische maskers: “De stroom hulpmiddelen komt op gang.” Zelf produceren in Nederland van maskers helpt, maar “nooit” in dezelfde hoeveelheden als de belangrijkste producent China nu kan.

De minister zei dat hij probeert om aan de vraag naar beschermingsmateriaal voor zorgpersoneel te voldoen: “Maar ik kan geen garantie geven dat volgende week alle zorgmedewerkers dat materiaal wel hebben.”

Roche

Voormalig DSM-ceo Feike Sijbesma is vanochtend door VWS aangesteld als speciaal gezant voor de coronacrisis. Sijbesma gaat zich de komende weken vooral richten op de productie in Nederland van testcapaciteit. Hij gaat met de Taskforce Diagnostiek bepalen wat er moet gebeuren om de productie te vergroten. Het gaat dan zowel om testen om besmetting vast te stellen als om testen die antistoffen kunnen vaststellen.

VWS praat met fabrikant Roche om zijn recept voor testmateriaal te geven. Als dat niet snel genoeg verloopt, wil De Jonge dat – op aandringen van veel Kamerfracties – dat wettelijk afdwingen. Jesse Klaver (GroenLinks) eist dat Roche het “recept deelt met de hele wereld. Het kan niet dat dit bedrijf weigert dat recept af te geven en zijn eigen winst belangrijker vindt. Het toont aan hoe rot het systeem is van die farmaceutische industrie met de bijbehorende patenten.”

Lof zorgpersoneel

Alle Kamerfracties loofden de inspanningen van de zorgverleners, zowel in ziekenhuizen, als de gehandicaptenzorg, ggz, thuiszorg en oudereninstellingen. Kees van der Staaij van de SGP-fractie: “Hulde aan de zorgwerkers, die dag en nacht in touw zijn.” Gert-Jan Segers (ChristenUnie): “Lof voor de zorgverleners die al hun tijd en creativiteit stoppen in deze crisis.” Geert Wilders (PVV): “We koesteren de mensen in de zorg.”