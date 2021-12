De Jonge: zorg kan kosten FFP2-maskers vergoed krijgen

Verschillende Kamerleden vroegen de minister dinsdag om de betere bescherming door FFP2-maskers tegen het virus breder onder de aandacht te brengen en de maskers op grote schaal beschikbaar te maken. De Jonge heeft het Outbreak Management Team (OMT) gevraagd om te kijken naar de noodzaak van het dragen van FFP2-maskers door zorgverleners of burgers.

Motie

Kamerleden van Volt, de PvdA, Groenlinks en JA21 haalden dinsdag in een motie een onderzoek aan van het Duitse Max Planck Instituut, waarin staat dat FFP2-maskers de kans op besmetting met het virus in vergelijking met niet-medische mondkapjes sterk verlagen.

Federatie Medisch Specialisten

Voor sommige, zogenoemde ‘aerosolvormende handelingen’ in de zorg worden al FFP2-maskers gebruikt. Het gaat dan bijvoorbeeld om het uitzuigen van de longen van een patiënt. Volgens de Federatie Medisch Specialisten (FMS) is het nu, ondanks het rondgaan van de besmettelijker omikronvariant van het coronavirus, niet nodig om de maskers ook op andere momenten en plekken in de zorg te gaan dragen. Andreas Voss, voorzitter van het Expertiseteam Infectiepreventie van de FMS: “Vooralsnog lijken de meeste besmettingen onder zorgpersoneel voort te komen uit contacten thuis of op plekken op het werk waar basismaatregelen onvoldoende worden nageleefd, of omdat maatregelen niet juist worden toegepast. Hoewel omikron zeker een zorgwekkende variant is, is de situatie in de ziekenhuizen niet anders dan bij intrede van varianten als alfa en delta.”

De Jonge wacht de conclusie van het OMT af. Die wordt in een van de volgende adviezen van het expertteam verwacht. Het OMT gaat zich volgens De Jonge buigen over de vraag “wat omikron betekent voor richtlijnen rondom beschermingsmiddelen”. Tot die tijd kan iedereen er volgens de minister natuurlijk zelf voor kiezen om een FFP2-masker in plaats van een gewoon mondkapje te dragen. (ANP)