De Jonge: ‘Zorgsector moet personeel beter vasthouden’

Minder regels, meer relatie

Het televisieprogramma ‘Dancing on Ice’ en werken in de zorg. Die twee werelden lijken mijlenver van elkaar af te staan. Toch heb ik ontdekt hoeveel parallellen je kunt trekken! De kwaliteit van de dans zit ‘m in de relatie met je danspartner. Kwaliteit van zorg zit ‘m in de relatie tussen mensen. Is de relatie niet goed? Dan is het hard werken, in plaats van vanzelf glijden…