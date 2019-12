‘Regio’s doen hun best, maar personeelstekort vraagt landelijke aanpak’

Dat is een van de aanbevelingen uit de derde rapportage van de commissie Werken in de Zorg, dat de bewindslieden van VWS naar de Kamer sturen.

Hoewel kleine successen op vooral regionaal niveau worden geboekt, vraagt het arbeidsmarkt vraagstuk om meer, stelt de commissie Werken in de Zorg. “Het gat tussen het aantal beschikbare en het aantal benodigde zorgprofessionals kan echter, zeker in de toekomst, alleen structureel gedicht worden door fundamenteel anders te gaan werken en anders te gaan denken over wat zorg, wat welzijn, wat preventie is”, schrijft Terpstra namens de commissie.

Regionale samenwerkingsverbanden krijgen het advies om zich, naast behoud van personeel, ook ter richten op sociale en technologisch innovatie. De commissie adviseert regionale visies op het gebied van innovatie te ontwikkelen, uitgewerkt in een concrete innovatieagenda.

Oude dag

Volgens Terpstra is het wel nodig dat een landelijk overall visie komt op de wat verder weg liggende toekomst van zorg en welzijn. Daarbij is een hoofdrol weggelegd voor VWS. “De commissie adviseert de bewindslieden dringend om een maatschappijbrede dialoog te initiëren over de vraag hoe mensen zichzelf voorbereiden op de oude dag en op eerdere momenten van behoefte aan zorg of ondersteuning”, schrijft Terpstra. “Dit zou moeten resulteren in een richtinggevende visie van Nederlanders op ‘Zorg en Welzijn 2030′ in de toekomst.”

Verder vindt de commissie het belangrijk dat de bewindslieden van VWS een landelijke innovatieagenda formuleren. Die landelijke innovatieagenda moet bestaan uit regelgeving die regionale samenwerking en innovatie stimuleert. Tegelijkertijd moet zo’n landelijke agenda voorkomen dat de regio’s worden overspoeld door een veelheid aan initiatieven, zonder veel bestuurlijke samenhang.

Bovenal moet een overall visie van VWS de regio’s helpen om barrières te slechten die samenwerking en innovatie op dit moment bemoeilijken, aldus de commissie Werken in de Zorg.