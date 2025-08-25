De PVV wil nu helemaal van het eigen risico af

In haar vorige campagne pleitte de PVV al voor verlaging van het eigen risico. De eigen minister Agema moest een voorziening van ruim 4 miljard euro uittrekken om dat te kunnen bekostigen. Nu wil de partij het eigen risico volledig afschaffen.

De PVV garandeert dat de ziektekostenpremie daardoor niet zal gaan stijgen. “We gaan de zorgverzekeraars volledig compenseren.” Hoe de partij van Wilders de rekening daarvoor denkt te gaan betalen, naast het snel stijgende defensiebudget, daar geeft de partij in haar verkiezingsprogramma geen uitsluitsel over.

Mantelzorgbonus

Sowieso mag wat de PVV betreft de zorg een cent kosten. Tandarts terug in het basispakket; extra aandacht voor regionale ziekenhuizen (waar de overheid moet bijspringen als een afdeling in geldnood zit); extra verpleeghuisplekken en kleinschalige verzorgingshuizen en een bonus voor de mantelzorger. “Wie acht uur per week of meer onbetaalde mantelzorg verleent, krijgt een belastingkorting.”

Het tekort aan zorgpersoneel gaat de PVV te lijf door “bureaucratie en managementlagen te schrappen en natuurlijk het gebruik van AI ter verlaging van de administratiedruk.” En de opleiding krijgt aandacht: “Wij willen dat zorgverleners worden opgeleid om snel maar vakkundig en op plekken waar de schaarste het grootst is, ingezet te kunnen worden.” Wat dat precies betekent, legt de partij niet uit. Wel dat er een meerwerkbonus komt voor verplegend personeel. “Zo zorgen we dat meer werken gaat lonen.”

Medicijnproductie

Volgens de PVV verdwijnt jaarlijks 10 miljard van het zorggeld in ons land naar fraudeurs. Dat wil de partij keihard aanpakken: ”Opsporing en straffen. De opbrengsten van boetes worden weer aan de zorg besteed.” Tot slot wil de PVV aan de slag met de medicijnentekorten. “Medicijntekorten minimaliseren we door apothekers meer vrijheid te geven om bij schaarste medicijnen met elkaar te delen. Daarnaast moet de medicijnproductie in eigen land omhoog. Dure medicijnen moeten veel sneller worden vergoed.”