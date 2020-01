Debat Tweede Kamer met Bruins over LangeLand Ziekenhuis

De Tweede Kamer gaat binnenkort debatteren met minister Bruins (Medische Zaken) over de toekomst van het LangeLand Ziekenhuis in Zoetermeer. Enkele fracties vragen Bruins om een ongecontroleerd faillissement te voorkomen.

Ongecontroleerd

Het debat is aangevraagd door PvdA-fractiespecialist Lilianne Ploumen en wordt vrijwel de hele Tweede Kamer ondersteund, inclusief de regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. Ploumen wil van Bruins weten of hij bezig is om te voorkomen dat het LangeLand Ziekenhuis ongecontroleerd failliet gaat.

LangeLand kan direct in problemen komen, als de Reinier Haga Groep zou besluiten om de drie ziekenhuizen te verzelfstandigen. Uiterlijk in maart neemt de raad van bestuur van Reinier Haga daarover een besluit.

Zeer intensief

Ploumen: “Bruins zou hier nu al zeer intensief mee bezig moeten zijn. Wij vinden dat hij zich actief moet inzetten om zo’n ongecontroleerd faillissement te voorkomen. Als de Reinier Haga Groep besluit om de drie ziekenhuizen te verzelfstandigen, kan het heel snel gaan. Ik maak me zorgen over de situatie.”

Slotervaart Ziekenhuis

In het Kamerdebat wil Ploumen graag horen van de minister welke actie hij inmiddels heeft ondernomen. Bruins zou volgens haar al veelvuldig contact moeten hebben gehad met onder meer de Reinier Haga Groep, de IGJ, zorgverzekeraars en de NZa. De PvdA-fractie wil ook weten wat Bruins gaat doen om een plotselinge sluiting te voorkomen, zoals bij het Slotervaart Ziekenhuis in Amsterdam en MC IJsselmeerziekenhuizen in Lelystad.

De meeste fracties – op de SP na – vragen van de minister niet om LangeLand te redden van een faillissement, dat vindt de Kamer een verantwoordleijkheid van de zorgverzekeraars. Wel wil de overgrote meerderheid dat het ziekenhuis niet plotseling sluit. “Mocht LangeLand verdwijnen, dan sluiting, maar wel dat plotseling

Rol zorgverzekeraars

Bovendien zal Ploumen in het Kamerdebat de minister vragen om de rol van de zorgverzekeraars bij het LangeLand Ziekenhuis onder de loep te nemen. Bekend is dat enkele verzekeraars dit ziekenhuis jarenlang minder vergoeding hebben gegeven voor behandelingen dan omliggende ziekenhuizen. In 2018 was dat afgenomen tot een negatief verschil van vijf procent. Vorig jaar lagen de gemiddelde tarieven nog ongeveer drie procent lager.