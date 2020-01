LangeLand Ziekenhuis krijgt steun van DSW

“Zoetermeer is een grote stad met 125.000 inwoners – die heeft een ziekenhuis nodig”, zegt De Groot. “Als LangeLand dicht gaat, zouden mensen naar Leiden, Den Haag, Rotterdam of Delft moeten. Dat vind ik een slechte ontwikkeling. Bereikbaarheid is ook een onderdeel van kwaliteit van de zorg.”

Rol zorgverzekeraar

DSW reageert hiermee op uitspraken van Menzis, waarin de op één na grootste zorgverzekeraar stelt dat “het niet de rol is van een zorgverzekeraar om een specifiek ziekenhuis overeind te houden”. Volgens DSW is dat juist wel de rol en taak van een zorgverzekeraar.

Merkwaardig

De Groot: “Bovendien vind ik het uiterst merkwaardig dat Menzis wel voor de zorg van het LangeLand betaalt als het onderdeel is van een fusieorganisatie en het niet zou betalen als het zelfstandig is. Daarmee stimuleer je alleen maar fusies die uiteindelijk leiden tot minder keuzevrijheid. En onder aan de streep tot hogere tarieven.”

Medische staf

LangeLand Ziekenhuis staat ter discussie, omdat de Reinier Haga Groep binnenkort een besluit neemt over de toekomst van de bestuurlijke fusie tussen het Reinier de Graaf Gasthuis, Haga Ziekenhuis en LangeLand. Vorige maand werd besloten de juridische fusie af te blazen, omdat de medische staf van het Reinier de Graaf tegen was.

Verslechterd

Eén van de opties is het terugdraaien van de fusie, waardoor LangeLand weer zelfstandig wordt. Probleem is dat LangeLand het financieel zwakste ziekenhuis is van Nederland. Drie jaar geleden moest het worden gered met een lening van 20 miljoen euro, maar het ziekenhuis had in 2018 een negatief eigen vermogen en is daarom technisch failliet. De Groot: “Door de fusie met Reinier de Graaf en het Haga Ziekenhuis is de financiële positie eerder verslechterd dan verbeterd.”

Lage tarieven

Een van de redenen zijn de te lage tarieven van enkele zorgverzekeraars, liet de directie van LangeLand vorig jaar weten. Voor dezelfde handelingen kreeg het ziekenhuis in 2018 vijf procent minder dan andere ziekenhuizen in de regio. Volgens berekeningen van DSW is dat verschil afgelopen jaar afgenomen tot drie procent.

Niet goedkoper

De Groot: “Als LangeLand zou verdwijnen, wordt de zorg niet goedkoper – al denken sommige collega’s misschien zo. Want de tarieven bij de ziekenhuizen in de regio die de zorg dan moeten opvangen zijn dus hoger dan die van het LangeLand. Terwijl de zorg in Zoetermeer gewoon goed is. Als zorgverzekeraars moeten wij daarom ook het LangeLand reeële tarieven betalen.”

CZ en Zilveren Kruis willen niet vooruitlopen op de toekomst van LangeLand Ziekenhuis.