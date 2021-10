Deel gemeenten gebruikt extra geld jeugdzorg om gat in de begroting te vullen

Een deel van de 1,3 miljard euro die gemeenten kregen voor tekorten in de jeugdzorg, wordt uitgegeven aan andere dingen. Dat blijkt uit een enquête van de NOS onder alle 352 gemeenten, waarvan ruim de helft heeft gereageerd. Het geld wordt gebruikt om gaten in de begroting te dichten die de afgelopen jaren juist ontstonden door hoge kosten van de jeugdzorg.

Het werd met Prinsjesdag nogmaals benadrukt: er komt 1,3 miljard euro extra “voor de jeugdzorg”, zei koning Willem-Alexander. Van de gemeenten die de NOS-vragenlijst invulden, zegt een derde dat ze het geld daar maar gedeeltelijk aan besteden. Zo’n 3 procent zegt het helemaal niet in de jeugdzorg te stoppen.

Niet geoormerkt

Dat kan, want het geld is niet geoormerkt door het kabinet. Demissionair staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid zegt in een reactie dat het mogelijk is om het extra budget ook aan andere maatschappelijke doelen te besteden, “zeker omdat gemeenten jarenlang meer aan de jeugdhulp hebben uitgegeven”.

Grote tekorten

Volgens hoogleraar jeugdzorgrecht Mariëlle Bruning geeft de gang van zaken aan hoe urgent het probleem voor gemeenten is. “We weten allemaal dat er sinds 2015 heel grote tekorten zijn bij de gemeentes”, zegt ze tegen de NOS. “Blijkbaar wordt dit geld ingezet voor achterstallig onderhoud. Maar de jeugdzorg betaalt de prijs: er is nog steeds krapte en de druk is enorm hoog.”(Skipr/ANP)