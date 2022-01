Deel zorgbeleid coalitie te vaag voor CPB om door te rekenen

Het gaat om twee derde van de totale structurele besparingen die het kabinet wil realiseren in de zorg. De zorguitgaven moeten namelijk in totaal structureel 4,5 miljard euro lager uitvallen door alle afspraken in het coalitieakkoord.

Jeugdzorg

Zo wil de coalitie maatregelen nemen in de jeugdzorg. Vanaf 2024 wil men mogelijk behandelingen gaan normeren of een eigen bijdrage voor jeugdzorg invoeren of een combinatie hiervan. Maar wat het precies gaat worden, is niet duidelijk en er worden geen bedragen aan gekoppeld. Toch heeft het kabinet hier een structurele besparing van 500 miljoen euro voor gerekend.

Randvoorwaarden nodig

Voor andere maatregelen mist ook de precieze invulling, maar zijn er ook randvoorwaarden om de besparing mogelijk te maken. Zo wil het kabinet inzetten op passende zorg en wetenschappelijk bewezen effectieve zorg in het basispakket opnemen. Dit moet structureel 1,1 miljard euro lagere zorguitgaven opleveren, maar het CPB heeft ook deze ombuiging niet meegenomen in de berekeningen. In de praktijk zou het een stuk moeilijker zijn om dit voor elkaar te krijgen omdat ook de productieprikkel moet worden weggenomen.

Termijn van twintig jaar

In de publicatie Zorgkeuzes in Kaart waarin het CPB in 2020 maatregelen uit partijprogramma’s op een rijtje zette, werd deze maatregel ook onderzocht. Daarbij wordt al opgemerkt dat het huidige stelsel erg sterk gericht is op productie. Inkoopafspraken tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn vaak gericht op omzet en weinig op welke zorg wel en niet meer geleverd moet worden. Een randvoorwaarde voor passende zorg is het weghalen van deze productieprikkels. Om tot besparingen te komen, is een termijn nodig van minstens tien tot twintig jaar, schreef het CPB toen.

Wonen en zorg

Een andere maatregel waar het CPB nog vragen over heeft is het scheiden van wonen en zorg. Dit moet een structurele besparing opleveren van 1,2 miljard euro, maar het CPB is benieuwd hoe het kabinet dit precies wil doen. Zo is het bijvoorbeeld de vraag hoe de zorgkantoren geprikkeld gaan worden om meer te sturen op inkoop van extramurale leveringsvormen. Ook is het de vraag of cliënten in verpleeghuizen bijvoorbeeld zelf woonlasten moeten gaan betalen. Verder is de introductie van normatieve elementen in de tariefstelling van de curatieve zorg in de Zvw niet meegenomen in de berekening. Ook deze maatregel, die vanaf 2025 100 miljoen euro aan besparingen moet opleveren is nog te onduidelijk.