Deeltijd zorgpersoneel blijft stug vast zitten

Ondanks aanhoudende personeelstekorten en diverse stimuleringsprojecten, komt de gemiddelde contractomvang in de zorg al zes jaar niet van de plek.

De zogenaamde deeltijdfactor blijft in de sector steken op 0,7, wat neerkomt op een gemiddelde werkweek van 25,2 uur. Dit ligt aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde van 0,8.

Uit berekeningen blijkt dat het tekort van tienduizenden vacatures in theorie oplosbaar is als zorgmedewerkers structureel iets meer uur per week extra zouden werken. Hoewel uit eerder onderzoek bleek dat een kwart van het zorgpersoneel meer uren wil werken, laten werkgevers deze kans vaak onbenut.

Binnen de sector bestaan grote verschillen. In universitaire medische centra maken medewerkers relatief veel uren (0,8), terwijl dit in de vvt het laagst is met een deeltijdfactor onder de 0,6.

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