Tijdelijk nieuw kraamcentrum geopend in Helmond

In het kraamcentrum kunnen vier moeders met hun baby maximaal vier dagen verblijven. Ook de partner of een andere naaste kan tijdens het verblijf aanwezig zijn en blijven overnachten.
Het centrum komt op het terrein van ziekenhuis Elkerliek, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de Zorgboog. Zorgboog biedt naast dit kraamcentrum ook gewone kraamzorg thuis aan. Samen met de kraamvrouw en de verloskundige wordt bekeken welke vorm van kraamzorg het beste past. Daarbij houden ze ook rekening met de beschikbare capaciteit.
Tekort kraamzorg
Er is in het hele land een nijpend tekort aan kraamzorg. Zorgverzekeraars zoeken hiervoor naar creatieve oplossingen, zoals kraamhotels in gewone hotels.