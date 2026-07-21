Tijdelijk nieuw kraamcentrum geopend in Helmond

Helmond voorziet deze zomer met een uitzonderlijk grote vraag naar kraamzorg. Daarom opent Zorgboog Kraamzorg heeft in augustus en september tijdelijk een nieuw kraamcentrum.

In het kraamcentrum kunnen vier moeders met hun baby maximaal vier dagen verblijven. Ook de partner of een andere naaste kan tijdens het verblijf aanwezig zijn en blijven overnachten.

Het centrum komt op het terrein van ziekenhuis Elkerliek, maar valt onder de verantwoordelijkheid van de Zorgboog. Zorgboog biedt naast dit kraamcentrum ook gewone kraamzorg thuis aan. Samen met de kraamvrouw en de verloskundige wordt bekeken welke vorm van kraamzorg het beste past. Daarbij houden ze ook rekening met de beschikbare capaciteit.

Tekort kraamzorg

Er is in het hele land een nijpend tekort aan kraamzorg. Zorgverzekeraars zoeken hiervoor naar creatieve oplossingen, zoals kraamhotels in gewone hotels.