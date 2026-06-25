NZa veegt bezwaren van tafel en houdt vast aan tarieven kraamzorg

Volgens de zorgwaakhond is het kostprijsonderzoek, dat als basis dient voor de vastgestelde tarieven, grondig en navolgbaar uitgevoerd. Om representatieve tarieven te bepalen, berekent de NZa op basis van de kosten en opbrengsten van praktijken een gemiddelde.

Betaalbaarheid

De autoriteit benadrukt haar wettelijke taak om een balans te vinden. Tarieven moeten de redelijke kosten van kraamzorgorganisaties dekken, maar mogen niet zo hoog zijn dat de algemene betaalbaarheid van de zorg in het geding komt.

De inhoudelijke onderbouwing van de beslissing wordt momenteel nog niet vrijgegeven. De bezwaarmakende partijen hebben eerst twee weken de tijd om te controleren of de openbare versie van het besluit nog vertrouwelijke informatie bevat. Na deze termijn publiceert de NZa het volledige besluit.

Bezwaar KNOV

Eerder werd wel bekend dat de KNOV bezwaar had gemaakt tegen de methode die de NZa gebruikt. Daarbij gaat het onder andere om de wijze waarop de inzet van praktijkhoudende verloskundigen wordt meegenomen in de berekening en de onderbouwing van de normatieve arbeidskostencomponent (het norminkomen van de praktijkhouder).

De KNOV is van mening dat de NZa op dit moment nog onvoldoende inzichtelijk heeft gemaakt waarom voor deze specifieke rekenmethodieken is gekozen en hoe deze zich verhouden tot de dagelijkse praktijk van verloskundigen.