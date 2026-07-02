Baby geboren op vluchtstrook toont problemen geboortezorg aan

Baby Dorus werd vorige week donderdag geboren langs de snelweg, de N44 ter hoogte van Wassenaar, op het hoogtepunt van de hittegolf. De verloskundige had anderhalf uur gebeld opzoek naar een ziekenhuis waar de Haarlemse moeder kon bevallen. Het ziekenhuis dat ze vond, HMC Westeinde in Den Haag, was met een uur veel te ver weg. Dit zegt veel over de geboortezorg in de regio, vindt de verloskundige.

Voor de bevalling had de moeder al bij de gynaecoloog aangegeven dat ze wilde bevallen in het ziekenhuis met pijnstilling, meldt NH nieuws.

De verloskundige die bij de bevalling was, Nienke Anker, heeft forse kritiek op de staat van de geboortezorg: “Het allerbelangrijkste is dat moeder en kind gezond zijn. Maar vanuit het oogpunt van de zorg had dit niet zo hoeven verlopen.”

Volgens de verloskundige staat de geboorte van Dorus niet op zichzelf. Ze ziet dat collega’s steeds vaker moeten rondbellen voordat er een ziekenhuis is waar een zwangere terechtkan. “Het is schrijnend dat zwangeren soms geen plek hebben om te bevallen in hun eigen regio. Een bevalling vraagt om rust, veiligheid en vertrouwen. Als je een vrouw tijdens haar bevalling moet vertellen dat ze niet terechtkan in het ziekenhuis waar ze op rekende en vervolgens meer dan een uur moet reizen naar een onbekend ziekenhuis, levert dat veel stress op.”

De verloskundige noemt meer voorbeelden. Zo moest onlangs een veel te vroeg geboren baby vanuit Haarlem naar Alkmaar worden vervoerd, omdat in de buurt geen plek beschikbaar was. “Ook dat is uiteindelijk goed afgelopen, maar met veel spanning voor alle betrokken zorgverleners.”

Ook de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) herkent dat verloskundigen steeds vaker meerdere ziekenhuizen moeten bellen voordat een zwangere kan worden opgenomen door personeelstekort.