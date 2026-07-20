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Kraamhotels als remedie tegen tekort aan zorg

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Om de nijpende tekorten in de kraamzorg op te vangen, openen zorgverzekeraars deze zomer veertien kraamhotels, aldus het AD. Daar krijgen ouders de professionele zorg voor hun pasgeboren baby’s.

De kraamhotels komen in ziekenhuizen, maar ook in gewone hotels, meldt het AD. In Heerlen en Den Bosch zijn ze tijdelijk. Maar de kraamhotels in Den Haag en Utrecht zijn permanent. Ze zijn een initiatief van zorgverzekeraars Zilveren Kruis, VGZ, CZ en Menzis en het Kraamzorg Samenwerkingsverband.

Alarm

De kraamzorg staat onder druk in Nederland. Dit voorjaar sloeg de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd alarm over de geboortezorg. Door personeelsgebrek zijn er in veel regio’s lange wachtlijsten.

In Nederland hebben nieuwe ouders recht op minimaal 24 uur kraamzorg, in bijzondere situaties kan dat oplopen tot 80 uur. Regelmatig krijgen vrouwen veel minder kraamzorg dan zou moeten, soms zelfs helemaal niet.

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