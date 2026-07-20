Rechter: ziekenhuis mag samenwerking met bv van cardiologen stoppen

Ziekenhuis Reinier de Graaf mag de samenwerking met het bedrijf Cardio Research Delft, in handen van vier cardiologen van het ziekenhuis, beëindigen. Dat oordeelt de rechtbank in Den Haag in een kort geding.

Het bedrijf Cardio Research werd in 2014 opgericht cardiovasculair (geneesmiddelen-) onderzoek te verrichten. De bv is in handen van vier cardiologen van ziekenhuis Reinier de Graaf in Delft. Het ziekenhuis wil af van de samenwerking en voortaan het onderzoek zelf organiseren, een visie die in 2025 in een beleidslijn is vastgelegd. Alle geldstromen voor wetenschappelijk onderzoek moeten via het ziekenhuis lopen zodat meer transparantie en toezicht mogelijk is.

Eisen afgewezen

Cardio Research is het niet eens met het einde van de samenwerking en stapte naar de rechter. Het bedrijf eiste dat de lopende samenwerking voorlopig zou worden voortgezet. De cardiologen stellen recht te hebben op een langere overgangsperiode of een schadevergoeding.

De rechter ziet dat anders en wijst alle eisen af. Het ziekenhuis heeft in de ogen van de rechter voldoende zwaarwegende redenen om de samenwerking te beëindigen. De rechter vindt dat de financiële prikkels die ontstaan doordat Cardio Research zelf opbrengsten uit onderzoeken ontvangt, een risico kunnen vormen dat het ziekenhuis mag voorkomen. Dat Cardio Research inhoudelijk naar tevredenheid werkt, staat daar los van.



Duurovereenkomst

De vraag of het ziekenhuis een zogeheten duurovereenkomst heeft met Cardio Research blijft onbeantwoord, voor de rechtbank is dat voor het oordeel in deze zaak niet relevant. Het bedrijf mag lopende onderzoeken en onderzoeken waarvoor al een overeenkomst is gesloten nog uitvoeren. Daarna staat het het ziekenhuis vrij om het onderzoek anders in te richten.

Mogelijke schadevergoeding

De rechter laat de mogelijkheid open dat het bedrijf van de cardiologen later nog recht heeft op een schadevergoeding. Die vraag is in deze zaak niet expliciet voorgelegd. “Daar zal de voorzieningenrechter zich in dit vonnis dan ook niet over uitlaten”, schrijft de rechtbank.