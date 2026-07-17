Wachttijden van 1,5 jaar: tekort aan neurologen is nijpend

In steeds meer ziekenhuizen in Nederland is een nijpend tekort aan neurologen. Dat betekent dat patiënten soms wel 1,5 jaar moeten wachten op een behandeling, meldt het AD .

Daarnaast is de acute zorg voor mensen met bijvoorbeeld een herseninfarct volgens de Nederlandse Vereniging voor Neurologie ‘nog maar net rond te breien’.

Lange wachttijden

Waar er eerst vooral in de randen van Nederland een tekort was, rukt dat inmiddels op naar het midden van ons land. Dat zegt Erwin Hoogervorst van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie. “We zagen al problemen in het noorden van het land, in Groningen, maar ook in Zeeland. Nu zien we ook lange wachttijden voor een poliklinische afspraak in andere delen van het land. Bijvoorbeeld in Hardenberg (110 dagen, red.). Het is een steeds groter, landelijk probleem.”

Op dit moment lukt het nog net om de acute zorg in stand te houden. Maar op sommige plekken is de minder urgente zorg stilgelegd en verplaatst naar andere ziekenhuizen, of geldt een patiëntenstop. (ANP)