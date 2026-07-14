OLVG start proef met late abortussen

Het OLVG in Amsterdam is begonnen met een pilot waarbij vier zwangerschappen tussen de 22e en 24e week worden afgebroken vanwege een ‘sociale indicatie’. De zwangerschap is dan bijvoorbeeld ongewenst of ongepland. Volgens de beroepsvereniging van gynaecologen NVOG ‘verkennen’ verschillende andere ziekenhuizen hoe zij kunnen meedoen.

Ziekenhuizen in Nederland gaan een gevoelig type abortussen uitvoeren. Het gaat om de afbreking van zwangerschappen tussen de 22e en 24e week, dat schrijven het AD en het Parool. Abortussen tot 24 weken zijn in Nederland toegestaan, maar worden in de praktijk nauwelijks uitgevoerd.

In 2024 werden in heel Nederland ruim 39.000 abortussen uitgevoerd. 331 daarvan zijn volgens het ministerie van Volksgezondheid afgebroken tussen de 22e en 24e week. Of die abortussen een medische of sociale reden hebben, wordt niet geregistreerd. De NVOG schat dat het gaat om 225 gevallen van abortus zonder medische indicatie. (ANP)