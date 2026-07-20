NZa: zorgkantoren moeten actiever problemen bij dagbesteding voorkomen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzocht in hoeverre zorgkantoren voldoen aan hun plicht om te zorgen voor passende dagbesteding voor cliënten. Conclusie: de systemen daarvoor zijn goed ingericht, maar de zorgkantoren moeten meer doen om problemen te voorkomen.

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“Wij vinden dat zorgkantoren hun zorgplicht nog beter kunnen invullen door vooraf al meer in te zetten op een passend zorgaanbod”, zegt directeur toezicht Anouk Mateijsen. “En niet pas in actie te komen wanneer problemen zich voordoen.” Als zorgkantoren echt goed invulling willen geven aan hun zorgplicht moeten ze “meer een proactieve regierol” pakken, oordeelt de NZa.

Mateijsen: “Op dit vlak verwachten we nog verbeterstappen. Dat kan bijvoorbeeld via de zorginkoop en door proactief bij zorgaanbieders en cliënten te blijven toetsen of de geboden dagbesteding aansluit bij de behoeften.”

Signalen

De NZa ontving diverse signalen dat op sommige plekken niet-passende dagbesteding zou worden aangeboden. De dagbesteding is in de ogen van de NZa “essentieel voor cliënten die langdurig zorg nodig hebben”. Het draagt bij aan een betekenisvol leven door te zorgen voor perspectief en voldoening.

Aandacht voor zorgplicht

Afgezien van het belangrijke verbeterpunt om actiever problemen te voorkomen, komen de zorgkantoren over het algemeen goed voor de dag in de ogen van de zorgautoriteit. “Ondanks de extra stappen die nodig zijn, zijn we positief over de aandacht die zorgkantoren besteden aan hun zorgplicht voor passende dagbesteding”, zegt Mateijsen hierover.

Systemen goed ingericht

De meeste zorgkantoren hebben de systemen om cliënten van passende dagbesteding te verzekeren goed ingericht. Zo is er vaak een signaleringsfunctie om aan te geven als dagbesteding (mogelijk) niet passend is. Daarop kunnen de zorgkantoren om tafel met de zorgaanbieders om afspraken te maken die leiden tot een dagbesteding die beter aansluit bij de behoefte van de cliënt.

Het onderzoek naar de dagbesteding hoort bij een reeks waarin de NZa de manier waarop zorgverzekeraars en zorgkantoren hun zorgplicht invullen onder de loep neemt.