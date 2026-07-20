Skipr

Het laatste zorgnieuws, eerst

HomeNieuws
Thema: Ghz
Opslaan

Artikel opslaan

U hebt een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan.
Login of maak een account aan.

Reageer nu Delen
Print

NZa: zorgkantoren moeten actiever problemen bij dagbesteding voorkomen

,

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft onderzocht in hoeverre zorgkantoren voldoen aan hun plicht om te zorgen voor passende dagbesteding voor cliënten. Conclusie: de systemen daarvoor zijn goed ingericht, maar de zorgkantoren moeten meer doen om problemen te voorkomen.

Beeld: Mutshino_Artwork / stock.adobe.com

“Wij vinden dat zorgkantoren hun zorgplicht nog beter kunnen invullen door vooraf al meer in te zetten op een passend zorgaanbod”, zegt directeur toezicht Anouk Mateijsen. “En niet pas in actie te komen wanneer problemen zich voordoen.” Als zorgkantoren echt goed invulling willen geven aan hun zorgplicht moeten ze “meer een proactieve regierol” pakken, oordeelt de NZa.

Mateijsen: “Op dit vlak verwachten we nog verbeterstappen. Dat kan bijvoorbeeld via de zorginkoop en door proactief bij zorgaanbieders en cliënten te blijven toetsen of de geboden dagbesteding aansluit bij de behoeften.”

Signalen

De NZa ontving diverse signalen dat op sommige plekken niet-passende dagbesteding zou worden aangeboden. De dagbesteding is in de ogen van de NZa “essentieel voor cliënten die langdurig zorg nodig hebben”. Het draagt bij aan een betekenisvol leven door te zorgen voor perspectief en voldoening.

Aandacht voor zorgplicht

Afgezien van het belangrijke verbeterpunt om actiever problemen te voorkomen, komen de zorgkantoren over het algemeen goed voor de dag in de ogen van de zorgautoriteit. “Ondanks de extra stappen die nodig zijn, zijn we positief over de aandacht die zorgkantoren besteden aan hun zorgplicht voor passende dagbesteding”, zegt Mateijsen hierover.

Systemen goed ingericht

De meeste zorgkantoren hebben de systemen om cliënten van passende dagbesteding te verzekeren goed ingericht. Zo is er vaak een signaleringsfunctie om aan te geven als dagbesteding (mogelijk) niet passend is. Daarop kunnen de zorgkantoren om tafel met de zorgaanbieders om afspraken te maken die leiden tot een dagbesteding die beter aansluit bij de behoefte van de cliënt.

Het onderzoek naar de dagbesteding hoort bij een reeks waarin de NZa de manier waarop zorgverzekeraars en zorgkantoren hun zorgplicht invullen onder de loep neemt.

Reageer op dit artikel
Meer over:Nza

  • Dit veld is verborgen bij het bekijken van het formulier
Abonneer u nu op dé podcast door de redactie van Skipr en Zorgvisie over de gezondheidszorg in Nederland Beluister de afleveringen van Voorzorg hier

Gerelateerd nieuws

13:31 NZa: zorgkantoren moeten actiever problemen bij dagbesteding voorkomen
15 jul 2026 Huisartsen houden estafettestaking vanwege lage tarieven NZa
2 jul 2026 LHV en NZa steggelen over percentages van tariefstijgingen
30 jun 2026 NZa verhoogt huisartsentarieven met 2,2 procent maar de huisartsen stappen naar de rechter
26 jun 2026 Tandartsen vangen bot bij NZa, ggz krijgt deels gelijk over tarieven

Interessant voor u

Vanaf 28 oktober 2025

Masterclass Bestuurlijke Wijsheid

 00:00 - 00:00 Den Dolder Inschrijven Meer informatie
16 december 2025, Utrecht

Masterclass Teamdynamiek

 09:00 - 16:30 Van der Valk Hotel Inschrijven Meer informatie
23 april 2026

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Den Bosch Inschrijven Meer informatie
20 november 2025

Tip uw secretaresse over Hét Secretaressecongres

 09:00 - 16:30 Barneveld Inschrijven Meer informatie
4 november 2025, Veenendaal

Congres GGZ uit de knel

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie
27 november 2025, Utrecht

Congres Concentratie en spreiding van zorg

 09:00 - 16:30 Van der Valk Inschrijven Meer informatie

Reader Interactions

Reacties