Dementie onderbelicht in verkiezingsprogramma’s, zegt Alzheimer Nederland

In de verkiezingsprogramma’s voor de Tweede Kamerverkiezingen besteden vrijwel alle partijen nauwelijks of geen aandacht aan de gevolgen van volksziekte nummer één: dementie.

enorme toename van het aantal mensen met dementie die op ons afkomt, moet hier snel iets aan worden gedaan. Dat zegt Alzheimer Nederland.

Eén op de vijf mensen krijgt dementie en in 2040 zal het aantal mensen met dementie zijn verdubbeld tot ruim een half miljoen. Als er niet snel investeringen plaatsvinden in goede dementiezorg, woonvormen voor mensen met dementie, goede mantelzorgondersteuning en preventie van dementie, zijn de financiële en maatschappelijke gevolgen volgens Alzheimer Nederland over twintig jaar niet te overzien.

De voorspelling nu is dat de kosten zullen stijgen van ruim 9 miljard euro per jaar nu tot naar schatting ruim 15,5 miljard euro in 2040. Alzheimer Nederland noemt het “zeer zorgelijk” dat er nauwelijks aandacht voor het onderwerp is in de verkiezingsprogramma’s. De SGP is de enige partij die een volledig hoofdstuk heeft gewijd aan dementie met onder meer aandacht voor de belangrijke rol van de casemanager dementie.

Ondersteuning thuis

Er is momenteel een groot tekort aan dagbesteding, maar partijen lijken dat probleem niet te onderkennen, zegt Alzheimer Nederland. Dagbesteding en activiteiten voor mensen met dementie zorgen voor een verbeterde kwaliteit van leven en is nodig om het thuis langer vol te houden. Ook helpt het mantelzorgers om even op adem te komen. Het belang van mantelzorg komt in vrijwel alle programma’s naar voren. Gemiddeld kost mantelzorg 7 uur per week maar bij dementiezorg ligt dit veel hoger: gemiddeld 40 uur per week.

Woonvormen voor de toekomst

Meer investeringen in kleinschalige woonvormen voor ouderen, staan in nagenoeg alle verkiezingsprogramma’s. De ChristenUnie wil 1 miljard euro beschikbaar stellen voor 80.000 ouderenwoningen. Alzheimer Nederland vindt dat een goed idee, als de woningen een aparte focus hebben voor passende woonzorgvormen bij dementie.

Wetenschappelijke doorbraken

Een positieve vermelding van Alzheimer Nederland krijgt het verkiezingsprogramma van het CDA, dat van plan is een budget van drie keer 100 miljoen euro beschikbaar te stellen om onderzoek naar kanker, obesitas en alzheimer te bevorderen. “Een onderzoeksbudget van 100 miljoen euro voor dementie zou meer dan verstandig zijn, want de bestaande gelden hiervoor zijn ontoereikend en staan niet in verhouding tot de omvang van de maatschappelijke en budgettaire problematiek die dementie als ziekte veroorzaakt.” Alzheimer Nederland vraagt zich af of het hier een extra impuls betreft, bovenop het toegezegde budget de komende 10 jaar van ruim 150 miljoen euro in de Nationale Dementiestrategie. Zelf zal Alzheimer Nederland naar eigen zeggen haar investering in wetenschappelijk onderzoek de komende jaren verdubbelen.

Preventie

Veel partijen hebben in hun verkiezingsprogramma oog voor preventie en bevordering van een gezonde leefstijl. Sommige partijen willen bepaalde vormen van preventie ook gaan vergoeden vanuit het basispakket. Alzheimer Nederland stelt dat de meeste partijen er niet bij stil staan dat een gezonde leefstijl helpt bij het reduceren van het risico op dementie. “Preventie hoort meer dan ooit een prominent onderdeel te zijn van de Nationale Dementiestrategie van het volgende kabinet, en omgekeerd hoort het verminderen van de kans op dementie een prominent doel te zijn in het preventiebeleid. Dit zal tot uiting moeten komen in de aanwending van de beschikbare middelen en in het opnemen van hersengezondheid in het Nationaal Preventieakkoord.”