Dementiemonitor: Eén op acht mantelzorgers overbelast

Mantelzorgers van mensen met dementie hadden het in 2024 onverminderd zwaar. Nog steeds voelt één op de acht zich zwaar belast of overbelast. Dit blijkt uit de Dementiemonitor van Alzheimer Nederland en Nivel .

Momenteel zijn er in Nederland ongeveer 300.000 mensen met dementie. Dit aantal zal mede door de vergrijzing stijgen naar meer dan een half miljoen in 2040. De druk op mantelzorgers neemt toe aangezien het aantal zorgverleners afneemt. Er zijn nu naar schatting 800.000 mantelzorgers in Nederland die voor een naaste met dementie zorgen.

37 uur

De Dementiemonitor laat zien dat mantelzorgers gemiddeld 37 uur per week zorgen voor hun naaste. Bijna driekwart ervaart problemen bij het combineren van zorg met dagelijkse activiteiten, en dit percentage is gestegen ten opzichte van voorgaande jaren. Drie op de tien mantelzorgers de zorg nog maximaal een jaar zegt vol te houden.

Minder hulp van familie en vrienden

Opvallend is dat zeer zwaar tot overbelaste mantelzorgers juist minder hulp van familie en vrienden ontvangen dan mantelzorgers die minder belast zijn. Begrip en hulp van de omgeving neemt daarbij af naarmate de dementie van de naaste vordert terwijl dan juist meer hulp nodig is.

Casemanager

Net als in voorgaande peilingen van de Dementiemonitor, is casemanagement volgens mantelzorgers de belangrijkste vorm van zorg en ondersteuning. De casemanager dementie zit in de basisverzekering. Wel geeft 13 procent van de mantelzorgers aan dat casemanagement te laat startte. Deze groep wachtte gemiddeld 16 weken, wat ver boven de vastgestelde norm van 6 weken is.

Naast de casemanager staan hulp bij het huishouden, zorg van de huisarts, thuiszorg en groepsactiviteiten voor de naaste in de top-5 van belangrijkste zorg en ondersteuning.

Dementiemonitor 2024

Samen met het Nivel onderzoekt Alzheimer Nederland iedere twee jaar de ervaringen, behoeften en wensen van mantelzorgers: de Dementiemonitor. Dit keer vulden een recordaantal van ruim 9.600 mantelzorgers de vragenlijst in.