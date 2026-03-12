Derde verdachte misbruik jeugdinstelling blijft langer vastzitten

De 25-jarige Ingelsmar B., die wordt verdacht van verkrachting van een minderjarige in de Alphense vestiging van jeugdinstelling iHUB, blijft langer in de gevangenis.

Dat besliste de rechtbank in Den Haag woensdag tijdens een voorbereidende zitting in de zaak. De verdachte werkte als invalkracht in de instelling, waar meisjes worden opgevangen die slachtoffer zijn of dreigen te worden van loverboys.

De verdachte, die niet aanwezig was in de rechtbank, zou het meisje tussen juli en september 2025 meerdere keren hebben misbruikt. Het slachtoffer, dat destijds 14 jaar oud was, wordt in april gehoord door een onderzoeksrechter. De volgende zitting is op 20 mei.

Uitzendbureau

Maandag moesten twee andere mannen voor de rechter komen, die via hetzelfde uitzendbureau als B. werden ingehuurd en op dezelfde locatie in november twee minderjarigen zouden hebben verkracht. In december hief de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een eerder ingevoerde cliëntenstop voor de instelling op. (ANP)