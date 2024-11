Derijks nieuwe hoogleraar Farmaceutisch Specialistische Zorg

Farmaceutische Specialistische Zorg (FSZ) omvat alle zorg rond geneesmiddelen waarbij een medisch specialist betrokken is. Derijks wil patiënten betrekken om deze zorg toekomstbestendig te maken. “Het is een uitdaging om iedere patiënt passende FSZ te bieden binnen de huidige maatschappelijke ontwikkelingen”, zegt Derijks. “Momenteel organiseren apothekers de zorg vaak vanuit hun eigen perspectief. Wanneer FSZ echter in co-creatie met de patiënt, andere zorgprofessionals en betrokkenen wordt ontwikkeld, geïmplementeerd en geëvalueerd, is de kans groter dat de zorg beter aansluit op de individuele behoeften en patiënten passende FSZ krijgen. De beste manier om dit te realiseren moet nog worden onderzocht, en er is behoefte aan praktijkvoorbeelden.”

Jeroen Derijks is werkzaam in het Jeroen Bosch Ziekenhuis als ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog en is afdelingshoofd van de apotheek van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

De leerstoel is ingesteld door het Jeroen Bosch Ziekenhuis en ondergebracht bij de Academische Werkplaats Toekomstbestendige Gezondheidszorg van Tranzo, het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn van Tilburg University.