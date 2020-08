DeSeizoenen benoemt interim-bestuursvoorzitter

DeSeizoenen heeft Henri Janssen per 11 augustus benoemd als ad interim algemeen directeur c.q. bestuursvoorzitter. Janssen volgt daarmee Merlijn Trouw op, die rector van de Vrije School in Zutphen wordt.

Janssen was tot juli op interim basis lid van de raad van bestuur van Zorggroep Noorderbreedte. Eerder was hij onder meer voorzitter van de raad van bestuur van de Saxenburgh Groep, bestuurder van Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk en directeur van het Sint Jans Gasthuis in Weert.

Samen met Marco Mieras, directeur financiën en bedrijfsvoering, vormt Henri Janssen vanaf 11 augustus de directie van DeSeizoenen. Tot 1 september worden ze bijgestaan door ad interim financieel directeur Anne-Marie Jasper-van Nellen.

DeSeizoenen is een antroposofische woon- en werkgemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Merlijn gaf sinds 2014 leiding aan DeSeizoenen. De zorgaanbieder lag de afgelopen jaren onder vuur vanwege de bestuursstructuur. De kritiek richtte zich op het feit dat enkele directeuren en toezichthouders dubbele rollen hadden.