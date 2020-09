Deskundigen: geef openheid over vaccindeals

Minister Hugo de Jonge moet openheid geven over de deals die hij heeft gesloten met farmaceutische bedrijven over de ontwikkeling van coronavaccins. Daarvoor pleiten verschillende deskundigen in het AD. De inhoud van de deals is staatsgeheim, waardoor niets bekend is over de kosten en wie aansprakelijk is voor eventuele bijwerkingen.

“Wees open en eerlijk. Zeg welke winst te behalen valt met een vaccin, maar ook welke risico’s er zijn. Burgers kunnen vervolgens prima zelf een afweging maken”, zegt Ira Helsloot, hoogleraar Besturen van Veiligheid aan de Nijmeegse Radboud Universiteit.

Ellen ’t Hoen, adviseur van Wereldgezondheidsorganisatie WHO, valt hem bij: “Het idee dat je een betere deal krijgt als je iets geheim houdt, is nonsens. De farmaceuten hebben bovendien wél alle info, want die zitten met ieder land om de tafel.”

Openheid van zaken

Ook Jan Brouwer, hoogleraar staatsrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft zijn twijfels over de geheimhouding: “Uitgangspunt is dat een minister volledige openheid van zaken geeft. Alleen in het belang van de staat kan daarvan worden afgeweken. Ik vraag me af of daarvan nu sprake kan zijn. Zeker omdat het om zo’n belangrijk thema gaat: de gezondheid van de Nederlandse bevolking.”

Een woordvoerder van de minister zegt tegen de krant dat de geheimhouding een verplichting is die vanuit de Europese Commissie is opgelegd. Dat zou nodig zijn om de onderhandelingen niet in gevaar te brengen. (ANP)