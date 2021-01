Deskundigen maken gehakt van uitleg De Jonge over GGD-datalek

Deskundigen zijn verbijsterd over de uitleg van minister De Jonge over het datalek via de test- en uitslagensystemen van de GGD’en. Sommige van de uitspraken die de minister tijdens het vragenuurtje op 26 januari deed zijn aantoonbaar onjuist, stellen ze in de Volkskrant.

Zo stelt minister De Jonge diverse malen dat er ‘volcontinu’ en ‘volautomatisch’ wordt gecontroleerd op het gebruik van de GGD-systemen waaruit data zijn gestolen. De GGD zegt daarentegen dat er ‘steekproefsgewijze controles’ worden gehouden. Dat is fundamenteel verschillend legt Jaap-Henk Hoepman, universitair hoofddocent privacy aan de Radboud Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen, in de Volkskrant uit: “Er wordt kennelijk niet bijgehouden wie welke gegevens opvraagt. Dat is voor een systeem met zulke gevoelige gegevens echt waanzin.”

Basishygiëne

Mathieu Paapst, universitair docent IT-recht aan de Rijksuniversiteit Groningen, heeft de sterke indruk dat de ‘basishygiëne’ die overduidelijk niet in acht is genomen. ‘Het zijn simpele dingen: welke informatie sla je op en hoelang? De Algemene Verordering Gegevensbescherming is daar duidelijk over: je wil zo weinig mogelijk data zo kort mogelijk opslaan om risico’s te voorkomen.’