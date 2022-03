Detacheringsbureau zorg in top snelst groeiende ondernemingen

Okeedo is in 2018 opgericht door Wesley Buitenhuis en boekte met tien vaste personeelsleden een omzetgroei van 458 procent. Het bedrijf groeit gestaag, maar heeft onder meer door de coronacrisis meer omzet weten te boeken.

Omzetgroei

In de eindscore weegt de omzetgroei met 50 procent mee, de winstgevendheid en de groei van het aantal medewerkers elk met 25 procent. In totaal heeft het bedrijf 160 medewerkers. Buitenhuis zegt in een persbericht: “Terwijl we met een aantal concepten, zoals de Zorgondersteuner Plus voor ziekenhuizen en De Klas voor de langdurige zorg, onze mensen ook laten overnemen. Onze missie is om de zorg gezonder te maken met gelukkige mensen. Daaraan houden we vast.”