Deze week levert Pfizer minder vaccin, volgende maand ‘fors meer’

Vorige week werd al bekend dat Pfizer en BioNTech hun productie in Europa opschroeven. Pfizer liet ook weten dat de aanpassingen in het productieproces in Puurs, bij Antwerpen, zouden leiden tot een tijdelijke dip in de levering. Inmiddels gaat het bedrijf ervan uit dat dit alleen deze week het geval zal zijn. Hoeveel doses Nederland minder krijgt, kan Pfizer niet zeggen.

In België zijn de aantallen wel bekend: daar komen deze week geen 100.000 maar 60.000 doses aan. Dat leidde tot stevige kritiek, onder meer van overheidsfunctionarissen die zich onaangenaam verrast toonden.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) verwacht op korte termijn geen problemen met de vaccinatiecampagne door de tijdelijke productievermindering. Het instituut laat weten dat alle geplande vaccinaties van zorgmedewerkers en verpleeghuisbewoners gewoon doorgaan. “Voor de grotere planning moeten we nog kijken wat de gevolgen zijn”, zegt een woordvoerder van het instituut. “Daar moet nog aan gerekend worden.”

De woordvoerder van Pfizer benadrukt dat het bedrijf sowieso zal voldoen aan alle toegezegde aantallen voor het eerste kwartaal. In het tweede kwartaal kunnen EU-landen op meer doses rekenen dan aanvankelijk.

Tot nog toe heeft Pfizer aan Nederland een hoeveelheid afgeleverd die goed is voor 442.000 doses. Althans, volgens het oude voorschrift van vijf doses per flesje. Inmiddels is duidelijk dat het met de juiste spuiten en naalden goed mogelijk is om zes doses uit een flacon te halen. De fabrikant gaat de labels daarop aanpassen.

Aanvankelijk zou Pfizer 2,2 miljoen doses vaccin aan Nederland leveren in het eerste kwartaal. Met zes in plaats van vijf doses per flesje kunnen dus circa 2,6 miljoen prikken worden gezet. “Wat hier nog bijkomt uit de schaalvergroting is nog niet exact te zeggen”, aldus de woordvoerder.

Voor een goede bescherming zijn twee prikken nodig, met drie weken ertussen. Volgens de Nederlandse planning moeten de komende weken in totaal zo’n 155.000 bewoners van verpleeghuizen en mensen met een verstandelijke beperking hun eerste prik krijgen. Een deel van hen krijgt het vaccin van Pfizer/BioNTech, een ander deel dat van concurrent Moderna. Op de priklocaties van de GGD worden de komende weken in totaal 204.000 zorgmedewerkers gevaccineerd. Ziekenhuizen hebben al zo’n 40.000 medewerkers uit de acute zorg van een eerste dosis voorzien. (ANP)