DG Van Diemen vertrekt bij VWS, onderhandelingen Integraal Zorgakkoord stilgelegd

Als gevolg van haar vertrek, liggen de onderhandelingen over het Integraal Zorg Akkoord nu stil. Van Diemen was de coördinator van dit project.

Betrokkenen bij het het IZA laten weten dat het geplande overleg voor vanavond is afgezegd. De reden hiervoor is ‘vaag’, het zouden ‘persoonlijke redenen’ zijn. De Algemene Bestuursdienst zegt er het volgende over: “Ronnie heeft de afweging gemaakt om de volgende fase van de transitie niet onder haar leiding verder vorm te geven. Het ministerie van VWS is haar zeer erkentelijk voor haar verdienste en wijze waarop zij zowel haar functie als inspecteur-generaal van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd, als haar functie als directeur-generaal Curatieve Zorg heeft ingevuld.”

IGJ

Van Diemen startte in het voorjaar van 2020 en vervulde haar rol in de intensieve periode van de coronacrisis. Gedurende de pandemie heeft ze zich naast haar reguliere taken ingezet voor de continuïteit van de curatieve gezondheidszorg in Nederland. Na de komst van het nieuwe kabinet heeft zij mede richting gegeven aan de noodzakelijke transformatie van de gezondheidszorg. Voor het komst naar VWS was Van Diemen jarenlang inspecteur-generaal van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd.

Omdat Ronnie van Diemen lid is van de topmanagementgroep (TMG) wordt ze met het neerleggen van haar functie buitengewoon adviseur binnen de TMG.