Diabetesorganisaties bundelen krachten in campagne

De campagne kwam tot stand met de hulp van mensen met diabetes, artsen en andere deskundigen uit het vakgebied. De campagne is een initiatief van techbedrijf Dexcom.

Sebastiaan Kam (29 jaar) uit Den Haag is een van de gezichten uit de campagne. Kam: “Toen ik de diagnose diabetes kreeg, was er geen rolmodel om me aan op te trekken. Dat heb ik enorm gemist terwijl ik leerde omgaan met deze ziekte. Daarom zet ik me nu in als ambassadeur, om anderen te helpen en het gat op te vullen dat ik zelf heb ervaren.”

Diabetes heeft grote gevolgen, aldus de drie organisaties: “Zowel op korte als lange termijn. Je loopt risico op ernstige klachten aan voeten, zenuwen, ogen, nieren en hart- en bloedvaten.”

Diabetes ervaren

De campagne bestaat uit de website 24-7diabetes.nl waar diabetesverhalen worden uitgelicht. Bestaande uit (online) advertenties, verhalen op social media en fysieke tools waarmee mensen kunnen ervaren wat het inhoudt om te leven met diabetes.