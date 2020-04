Voorzitter Chiel Bos van de landelijke branchevereniging van huisartsenlaboratoria en medisch diagnostische centra: “Wij hebben een enorme capaciteit in het afnemen van testen. Dat hebben we al diverse keren doorgegeven maar we wachten nog steeds.”

Testen via de ggd-en gaat te traag, zegt de landelijke branchevereniging van huisartsenlaboratoria en medisch diagnostische centra (SAN). De branchevereniging zegt het testen veel sneller en laagdrempeliger te kunnen uitvoeren en heeft haar hulp aangeboden aan de landelijke coördinatiestructuur testcapaciteit. Tot nu toe is met het aanbod niets gedaan.

Medisch diagnostische centra

De SAN bestaat uit 25 grote eerstelijns en soms tweedelijns medisch diagnostische centra. Grote organisaties met zo’n 400 mensen in dienst en honderden prikposten verspreid over het land. Omdat de reguliere onderzoeken zijn verminderd, hebben al die laboranten, verpleegkundigen en klinisch chemici tijd over.

Welke test?

Bos: “De vraag is: wat voor testen gaan wij uitvoeren? Welke test kiezen we en wie koopt die in? Daar gaan wij niet over, dat wordt landelijk bepaald. Centraal worden de beschikbare testen beoordeeld. Bij antilichaamtesten moet je bijvoorbeeld wel weten op welke antilichamen je test en hoe specifiek de test is. Ook de pcr-testen, op aanwezigheid van het virus, kunnen onze leden uitvoeren. Maar ook daarover hebben wij nog geen bericht gekregen. Het is bijzonder, want het gaat allemaal via schijven. Wij wachten af van wie we antwoord krijgen.”

Diagnostiek voor U

Jules Keijzer, voormalig bestuursvoorzitter van Diagnostiek voor U en nu bestuursadviseur, weet waarom het testen via de ggd zo traag gaat. “Dat komt doordat de logistiek hapert: er zijn geen prikposten en er is veel te weinig personeel dat testen kan afnemen. Ggd-en hebben hun frontoffice niet geregeld. Diagnostische centra hebben die logistiek juist wel, maar ggd-en werken meestal niet met hen samen’. Keijzer legt uit dat gemeenten, omdat zij ambtelijke organisaties zijn, verplicht zijn om contracten met laboratoria Europees aan te besteden. Daardoor is de samenwerking enorm versnipperd. Keijzer: ‘Het hele aanbestedingstraject is niet gericht op logistiek en daar hebben wij nu gruwelijk last van.”

Publieke middelen

Natuurlijk speelt zal ook geld een rol spelen, merkt Keijzer op. “Als de ggd de test uitvoert, loopt de vergoeding via de publieke middelen. Als een zorginstelling de testprocedures inkoopt bij een diagnostisch centrum, moet de instelling zelf de kosten dragen. Met 150 euro per test, is een test op het coronavirus vrij kostbaar.” Om versnelling in testen te bevorderen en financiële belemmeringen op te heffen, suggereert Keijzer om de coronavirusdiagnostiek de komende maanden buiten het eigen risico van de patiënt te houden.

Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Desgevraagd laat een vertegenwoordiger van de Taskforce Diagnostiek weten: “Wij hebben recent oriënterend contact gehad met de heer Bos en verwachten binnenkort een voorstel over wat het netwerk van SAN laboratoria zou kunnen betekenen. Wij zullen dan bezien in hoeverre dat aansluit bij het huidige en toekomstige testbeleid.”