Diëtisten: Investering in voedingszorg voorkomt zwaardere zorg

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD) doet vandaag een oproep aan de overheid om meer te investeren in diëtetiek. In 2022 werd ruim 80 miljard euro uitgegeven aan medische en langdurige zorg. Van die 80 miljard ging 0,05 procent naar de diëtetiek. De NVD wil de politieke partijen overtuigen van het belang van de diëtist en van voedingszorg.

“Voedingszorg kan zwaardere zorg voorkomen, verminderen of verkorten. Voor iedere euro die we aan een diëtist uitgeven, kunnen we er vier besparen aan zorgkosten. Willen we de zorg betaalbaar houden, dan zullen we dus moeten investeren in voedingszorg”, aldus de NVD.

Zorg voorkomen

Een groot deel van de zorgkosten wordt veroorzaakt door aan voeding gerelateerde aandoeningen volgens de NVD. “Overgewicht, hart- en vaatziekten en ondervoeding bij ouderen of als gevolg van kanker, zullen de komende jaren alleen maar toenemen. Diëtisten kunnen (zwaardere) zorg voorkomen. Op dit moment worden diëtisten alleen wegbezuinigd in de instellingen. En in de eerste lijn verlaten diëtisten het vak vanwege te lage tarieven. Bovendien is er slechts drie uur aanspraak op begeleiding van een diëtist vanuit de basiszorgverzekering.”

Alternatieve troonrede

In de alternatieve troonrede zet de NVD uiteen welke maatregelen nodig zijn voor een beter houdbaar zorgstelsel. Daarin pleiten zij voor een ruimere aanspraak op de diëtist in de basiszorg van drie naar twaalf uur, indexeren van de tarieven in de eerste lijn en prioriteit aan het terugdringen van administratieve lasten voor diëtisten.

Ook wil de branchevereniging meer diëtisten in ziekenhuizen en instellingen waarbij zij uitgenodigd moeten worden aan de beleidstafel en moet innovatie op het gebied van kwaliteit en digitale zorg gestimuleerd worden.