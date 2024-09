Digitale consulten verbeteren zorg bij hartfalen

Corona maakte consulten op afstand noodzakelijk voor goede hartfalenzorg. Uit onderzoek van vijf Nederlandse ziekenhuizen is naar voren gekomen dat het gebruik van digitale consulten de zorg verbeterde en dat tegelijkertijd de patiënttevredenheid behouden bleef. De studie rondom thuismonitoring is gecoördineerd door het Amsterdam UMC.

Optimale medicatiecombinatie

De onderzoekers verdeelden 150 patiënten in twee groepen. De ene groep volgde de digitale consultstrategie, de ander het traditionele zorgtraject. Na twaalf weken bepaalden de onderzoekers hoeveel patiënten de optimale medicatiecombinatie hadden bereikt. Uiteindelijk ontving 28 procent van degenen die deelnamen aan digitale consulten de optimale combinatie, vergeleken met slechts 7 procent van degenen die het traditionele zorgtraject doorliepen.

Tevredenheid

De onderzoekers analyseerden ook de zorgen rond het gebruik van digitale consultaties. Ze vonden geen verschillen in de hoeveelheid tijd die werd geïnvesteerd, de mate van tevredenheid of, cruciaal, de kwaliteit van leven van de patiënt.

De onderzoeksresultaten zijn op 31 augustus gepubliceerd in Nature Medicine en tegelijkertijd gepresenteerd op de jaarlijkse conferentie van de European Society of Cardiology te London. Daarnaast is er een artikel over de huidige stand van het veld gepubliceerd.

Hartfalen treft in Nederland ruim 240.000. Jaarlijks zijn er ruim 33.000 ziekenhuisopnamen voor hartfalen.