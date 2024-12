Digitale leefstijlinterventie komt in basispakket

Er is al een aantal leefstijlinterventieprogramma’s dat wordt vergoed vanuit de basisverzekering (en daarmee kosteloos zijn voor deelnemers), maar door de digitale aanpak hoopt Ancora meer mensen te bereiken. “Minder dan 5 procent van de risicogroepen die in aanmerking komen, – ongeveer vier miljoen mensen in Nederland – maakt gebruik van een werkelijk unieke mogelijkheid binnen de Nederlandse gezondheidszorg: de gecombineerde leefstijlinterventie”, licht Ancora-oprichter en -topman Rahul Gannamani toe.

Doelgroepen

Het gaat daarbij om onder meer jongvolwassenen, ouders met kinderen, mensen met een drukke baan, inwoners van regio’s met minder zorgaanbieders en mensen die tijdelijk in het buitenland zitten. Zij kunnen op afstand gebruikmaken van de digitale diensten en zo hun leefstijl verbeteren. Het is de bedoeling om het gepersonaliseerde programma specifiek toe te spitsen op de verschillende subgroepen die in aanmerking komen. Bovendien wil Ancora de diensten die nu beschikbaar zijn in het Nederlands en Engels op termijn ook in andere talen aanbieden.

Digitale coaching

De online gecombineerde leefstijlinterventieprogramma (GLI) luistert naar de naam SLIMMER powered by Ancora. Het combineert digitale technologie met coaching om gedragsverandering te stimuleren. De app biedt een combinatie van videogesprekken, chatgesprekken, een groepscommunity, gezondheidsdata-tracking en e-health.

Beoordeling

Het reguliere SLIMMER maakt sinds 2019 deel uit van de basisverzekering. De digitale variant heeft het erkenningstraject van het RIVM Gezond Leven en Zorgverzekeraars Nederland succesvol doorlopen. De effectiviteit van het programma, de digitale applicatie en de aansluiting met het sociale domein kwamen daarbij positief uit de bus.

Gezonde levensjaren

“Deze mijlpaal brengt ons dichter bij onze visie: vijf miljoen gezonde levensjaren toevoegen aan de maatschappij voor 2030 en leefstijltherapie een integraal onderdeel van de zorg maken”, laat Gannamani weten.