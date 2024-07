Digitale specialist nieuwe bestuurder bij De Wever

Alisa Westerhof start per 22 oktober als nieuwe bestuurder bij De Wever. De afgelopen vijf jaar werkte zij als Chief Information Officer en als afdelingshoofd Business Intelligence bij het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein.

Met een bedrijfseconomische achtergrond heeft Alisa veel kennis en ervaring op het gebied van zorginnovatie en technologie. Momenteel voert zij aan de Universiteit Nyenrode haar promotieonderzoek uit naar de Digitale transformatie in ziekenhuizen en is zij daar ook docent Digitaal Leiderschap.

Frisse kijk

De toezichtsraad haalt aan dat ze frisse kijk heeft op leiderschap in de zorg. “Alisa heeft aandacht voor leren en opleiden en beschikt over ruime kennis en ervaring in bedrijfsvoering, ICT en financiën. Ze vormt een goede match met collega-bestuurder Marcel van der Priem, met wie zij complementaire kwaliteiten deelt die nodig zijn voor de transitie van de ouderenzorg en de fase waarin De Wever zich bevindt.”