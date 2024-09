Digizorg krijgt ruim 8 miljoen en wil landelijk opschalen

Het project Digizorg krijgt financiering om verder te ontwikkelen en uit te breiden. Het is opgezet door 29 zorgaanbieders in de regio Rijnmond en streeft ernaar om binnen een jaar landelijk beschikbaar te komen.

Beeld: Digizorg

De samenwerkende zorgorganisaties dienden een transformatieplan in om aanspraak te maken op financiering vanuit het Integraal Zorgakkoord (IZA). Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en VGZ hebben de aanvraag definitief goedgekeurd, waardoor Digizorg 8,1 miljoen euro krijgt om het plan uit te voeren. Centraal daarin staan het ontwerp en de implementatie van transmurale zorgpaden. Het gaat daarbij in eerste instantie om hartfalen, COPD, diabetes type II en palliatieve zorg.

Digitale toegangspoort

Deelnemende organisaties uit de eerste lijn, vvt, ziekenhuiszorg en medische diagnostiek maken daarbij gebruik van een overkoepelend platform: Digizorg. Dat werd vorig zomer al gelanceerd en moet fungeren als digitale toegangspoort voor alle zorg in de regio. Patiënten kunnen er afspraken maken, zorginformatie inzien, vragenlijsten invullen, metingen doorgeven, contact onderhouden met hun zorgverlener en hun medische gegevens bekijken.

Landelijk beschikbaar

Met het toegezegde geld kunnen meer zorgorganisaties uit de regio aansluiten. Een deel van de ruim 8 miljoen is gereserveerd om het platform landelijk beschikbaar te maken. Digizorg moet niet alleen de patiënten ondersteunen, maar ook de zorgaanbieders. De bijbehorende Digizorg Cockpit moet het voor hen gemakkelijker maken patiëntgegevens in te zien. Digizorg biedt bovendien de basis voor de inzet en opschaling van artificial intelligence (AI) die de administratielast kan verlagen, door bijvoorbeeld consulten automatisch samen te vatten en te registreren.

Zelfregie

“De digitale ondersteuning door één klantvriendelijke patiënten-app geeft onze verzekerden de mogelijkheid tot meer zelfregie en betere kwaliteit van leven”, zegt Siegfried Mulder, senior zorginkoper bij Zilveren Kruis over het project. Ook over de voorgenomen volgende stap is hij te spreken. “Het is mooi dat de huisartsen, ziekenhuizen en ouderzorginstellingen gezamenlijk de zorgpaden op elkaar afstemmen. Dit zal leiden tot de juiste zorg op de juiste plek op de juiste tijd.”

Zorgviewer en Zorg bij jou

Digizorg is onderdeel van het initiatief CumuluZ, dat is geïnitieerd door de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). Het wil aansluiten bij Zorgviewer, een project dat eveneens aansluit bij CumuluZ en in het noorden van het land databeschikbaarheid tot stand brengt. Ook wil Digizorg toenadering zoeken tot Zorg bij Jou, waarvoor de samenwerkende Santeon-ziekenhuizen eerder financiering kregen uit de IZA-pot om thuismonitoring op poten te zetten.