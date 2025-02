Noordwest krijgt IZA-geld voor programma ‘Stroomversnelling’

IZA

Met dit programma maakt Noordwest aanspraak op financiële ondersteuning vanuit het Integraal Zorgakkoord, waarmee het ministerie van VWS gelden beschikbaar stelt voor zorginstellingen die actief inzetten op zorgtransformatie. Bij het behalen van de doelstellingen ontvangt Noordwest 25,9 miljoen euro aan transformatiegelden. Dankzij deze IZA-gelden kan Noordwest lopende initiatieven opschalen en nieuwe projecten starten

Noordwest

Bestuursvoorzitter Jurgen Sernee noemt het akkoord een belangrijke mijlpaal: “Dankzij deze ondersteuning kunnen we onze zorg op een innovatieve manier blijven ontwikkelen en de nieuwe aanpak verankeren in ons dagelijks werk. Zo blijven we de toegankelijkheid van onze zorg waarborgen met behoud van werkplezier, ondanks de groeiende zorgvraag en de krapte op de arbeidsmarkt.”

Zorgprofessionals

Het transformatieprogramma van Noordwest richt zich op het toegankelijk houden van zorg en het creëren van ruimte voor zorgprofessionals. Het programma is ontwikkeld door betrokken medewerkers van Noordwest, die aan het roer staan van de veranderingen binnen de organisatie. Het ziekenhuis heeft gekozen voor een integraal plan, dat uiteenloopt van de toekomstige polikliniek en professionele zeggenschap tot digitalisering en de inrichting van de nieuwbouw.

Regio

Naast haar eigen transformatie zet Noordwest zich actief in voor zorgtransformatie op regionaal en landelijk niveau. Zo draagt het ziekenhuis bij aan het transformatieplan van het Regioplatform, dat eind 2024 is goedgekeurd en momenteel wordt uitgerold. Ook is Noordwest betrokken bij het plan van mProve, een landelijk samenwerkingsverband van zeven topklinische ziekenhuizen. De goedkeuring van het transformatieprogramma door zorgverzekeraars VGZ en Zilveren Kruis onderstreept het gezamenlijke belang van vernieuwende zorg.

Zorgverzekeraar

Wouter van Maarseveen, directeur zorginkoop bij VGZ: “Wij werken al lange tijd samen met Noordwest en Zilveren Kruis aan het toekomstbestendig maken van de zorg in de regio Noord-Holland Noord. Het ziekenhuis heeft een ambitieus programma neergezet en we ondersteunen volop dat zij zo intensief optrekken met ketenpartners in de regio. Juist door in de regio actief de uitdagingen gezamenlijk op te pakken, geef je samen vorm aan de zorg van morgen en van de toekomst.”