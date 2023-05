Dinsdag nieuw voorstel VGN voor cao gehandicaptenzorg

Komende dinsdag doet VGN een nieuw en naar verluidt verbeterd voorstel om weer aan tafel te komen met de vakbonden, meldt FNV. De vakbonden zal die vervolgens met de eigen achterban bespreken om te bepalen of er voldoende draagvlak is om de onderhandelingen te hervatten.

Eerder liepen de vakbonden bij de onderhandelingstafel omdat er de werkgevers geen beweging mogelijk zou zijn in het loonaanbod. VGN bood twee loonsverhoging van elk 5 procent. Één in 2023 en één in 2024, waarmee de cao ook verlengd zou worden tot en met 2024. De bonden gaan voor een loonsverhoging van 10 procent en willen 2024 liever niet in de cao.

“Verder moet de torenhoge werkdruk worden aangepakt en mag er geen sprake zijn van bezuinigingen, maar zou er juist geïnvesteerd moeten worden in medewerkers”, aldus FNV.

Donderdag hielden FNV en CNV met enkele honderden medewerkers een demonstratie bij het hoofdkantoor van VGN en ActiZ om hun eisen voor de ghz- en vvt-cao kracht bij te zetten.