Direct al forse wachtlijst bij longcovidpoli’s

Dat schrijft het Parool vandaag.

Steekproef

Duizenden mensen hebben zich sinds afgelopen vrijdag al aangemeld voor de spreekuren van de nieuwe longcovidpoli’s in de universitaire ziekenhuizen van Amsterdam, Rotterdam en Maastricht. De komende maanden is slechts plek voor maximaal duizend patiënten. Een ‘automatische steekproef’ gaat de mensen selecteren die als eerste naar de poli’s mogen.

Voorrang

Patiënten die in de regio’s Amsterdam, Rotterdam of Maastricht wonen, krijgen in eerste instantie voorrang, zegt coördinator Leon van den Toorn, longarts in het Erasmus MC en voorzitter van het Expertiseteam Post Covid, in het Parool. Via een ‘automatische steekproef’ worden zij de komende tijd geselecteerd. “De uitnodigingen volgen zo spoedig mogelijk,” aldus Van den Toorn. Naar verwachting kunnen de eerste patiënten ergens volgende week terecht.

Longcovidpoli

Op de longcovidpoli kunnen mensen terecht die minstens een jaar klachten hebben na een coronabesmetting. Ook moeten ze minimaal 25 procent minder goed functioneren in het dagelijks leven dan voorheen en geen duidelijke andere ziekten hebben die de klachten kunnen veroorzaken.

Podcast Voorzorg

De redactie van Skipr en Zorgvisie sprak in aanloop naar de opening van de poli’s met Leon van den Toorn en Diewke de Haen, directeur van patiëntenorganisatie PostCovidNL. In de podcast Voorzorg vertellen ze wat deze klinieken precies gaan doen en wat het de patiënt oplevert. Luister hieronder naar de podcast: