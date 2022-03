Directeur Manon Vanderkaa per direct vertrokken bij V&VN

Directeur Manon Vanderkaa is per direct vertrokken bij beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN). De beroepsvereniging zegt dat hiertoe in goed overleg is besloten. Wie Vanderkaa opvolgt is niet bekend.

Voorzitter Bianca Buurman zegt in een persbericht dat Vanderkaa belangrijke resultaten heeft geboekt als directeur. “Zij is een ervaren verenigingsdirecteur, met een niet aflatende focus op het realiseren van waarde voor de leden. Wij zijn haar erkentelijk voor wat zij voor V&VN heeft gedaan en wensen haar succes in haar verdere loopbaan.”

Inspirerend

Vanderkaa zegt in het bericht: “Ik kijk met plezier terug op mijn periode bij V&VN. Het is essentieel voor de toekomst van de zorg dat de positie van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten wordt verbeterd. Ik heb met veel gedreven professionals mogen samenwerken. Dat was heel inspirerend.”

Seniorenorganisatie

Zij startte in oktober 2020 als directeur bij V&VN. Zij kwam toen bij seniorenorganisatie KBO-PCOB vandaan. Eerder was zij onder meer directeur bij mensen met een Missie. Zij is verder lid van de raad van toezicht van Jantje Beton en de Tilburg School of Catholic Theology.