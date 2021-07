Jaap Donker is benoemd tot de nieuwe algemeen directeur van de Veiligheidsregio Utrecht. Hij is nu interim directeur Publieke Gezondheid bij de GGD-regio Utrecht (GGDrU). Donker start op 1 november met zijn nieuwe baan, zodat hij zijn huidige functie bij de GGDrU kan overdragen.

In het afgelopen crisisjaar heeft Donker als interim directeur Publieke Gezondheid veel ervaring opgedaan met crisismanagement in een complexe politiek-bestuurlijke omgeving en in zijn rol heeft hij ook al veel samengewerkt met de veiligheidsregio.

Donker werkt sinds 2017 bij de GGD regio Utrecht. Eerder was hij onder meer senior adviseur bij NCOD en had hij verschillende functies bij meerdere gemeenten.