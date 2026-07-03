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Thema: Ziekenhuiszorg
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Dit zijn de tien grootste en kleinste SEH’s

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Voor het eerst heeft het RIVM de bezoekersaantallen per SEH transparant gemaakt. Op de drukste SEH komen jaarlijks bijna 55.000 bezoekers, op de rustigste niet meer dan 1.603.

De drukste tien SEH’s zijn allemaal grote topklinische ziekenhuizen. De gegevens zijn terug te vinden in het jaarlijkse onderzoek van het RIVM naar de ‘gevoelige’ ziekenhuizen qua bereikbaarheid van acute zorg. De tien drukste SEH’s zijn allemaal in grote topklinische ziekenhuizen. De tien kleinste SEH’s zijn veelal in streekziekenhuizen. De SEH’s van de umc’s staan in de middenmoot. Zij richten zich toe op de (hoog)complexe traumazorg, waarbij de patiënten aantallen per definitie lager zijn.

Top 10 Drukste SEH’s

HMC Westeinde54.544
HagaZiekenhuis locatie Leyweg43.090
Zuyderland locatie Heerlen38.500
Franciscus Gasthuis37.564
OLVG locatie West35.852
Rijnstate Ziekenhuis35.842
Jeroen Bosch Ziekenhuis35.558
Maasstad Ziekenhuis35.150
Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis35.052
Amphia Ziekenhuis34.849

Kleinste 10 SEH’s

St. Jans Gasthuis12.813
Anna Zorggroep12.376
Noordwest Ziekenhuisgroep Den Helder11.233
Frisius MC Heerenveen11.180
Saxenburgh Medisch Centrum10.660
Dijklander Ziekenhuis10.511
Isala Meppel10.247
Gelre Ziekenhuizen Zutphen9.951
ZorgSaam De Honte9.686
Stichting het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis1.603

Zorgverzekeraars willen ook nog dat ziekenhuizen transparant zijn over de doorlooptijden op de SEH’s en het aantal SEH-stops. Die gegevens krijgen ze nu nog niet. Ook willen ze meer transparantie over het aantal bezoeken op de Eerste Hart Hulp. Bij sommige ziekenhuizen is deze onderdeel van de SEH en bij andere niet, is te zien in het databestand van het RIVM.

Aantal 24/7 SEH’s: 76

Het aantal ziekenhuislocaties met een 24/7-uurs basis-SEH is tussen juni 2025 en april 2026 onveranderd: 76 locaties. Acute verloskunde wordt, net als in 2025, aangeboden op 71 ziekenhuislocaties. Het aantal 24/7-uurs ambulancestandplaatsen is 232, dit zijn er 11 meer ten opzichte van 2025.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van de SEH’s is nog ietsje verbeterd. Het aantal inwoners dat niet binnen 45 minuten in het ziekenhuis kan zijn (0,3 procent van de populatie) is ten opzichte van 2025 licht afgenomen. Dit wordt verklaard door veranderingen in de paraatheid van een aantal ambulancestandplaatsen.

Gevoelige ziekenhuizen

Het aantal gevoelige ziekenhuizen voor de 24/7-uurs basis-SEH is met twee afgenomen naar 27 locaties. Het aantal gevoelige ziekenhuizen voor acute verloskunde is eveneens met twee locaties afgenomen naar 29 locaties. In beide analyses gaat het om het Jeroen Bosch Ziekenhuis in ’s-Hertogenbosch en Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis locatie Elisabeth in Tilburg. Deze afname wordt verklaard door wijzigingen in de paraatheid van ambulancestandplaatsen.

Ziekenhuizen en kwaliteitseisen SEH

Het RIVM deed ook onderzoek in hoeverre SEH’s voldoen aan de belangrijkste kwaliteitseisen van het Kwaliteitskader Spoedzorgketen. Dat gaat steeds beter. Nog maar één ziekenhuis lukt het niet om 24/7 te voldoen aan de minimale bezettingsnorm voor aanwezigheid van een ervaren arts-assistent als er geen SEH-arts of ervaren medisch specialist aanwezig is. Lees daarover binnenkort meer op Zorgvisie.

Zorgvisie congres acute zorg

Op 10 november organiseert Zorgvisie het congres acute zorg met onder meer:

  • Leonie Boven, voorzitter raad van bestuur, Ziekenhuis St Jansdal;
  • Prabath Nanayakkara, hoofd sectie Algemene Interne Geneeskunde en coördinator acute zorgketen Amsterdam UMC;
  • Dagmar Vos, traumachirurg Amphia Ziekenhuis en aankomend voorzitter Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie;
  • Bart van der Geest, algemeen directeur Stichting Nederlandse Triage Standaard (NTS);
  • Ellen Hoogervorst, zorgbestuurder Stichting Laurens;
  • Eva Ouwendijk, huisarts en medisch manager NEO Huisartsenzorg;
  • Lucia uit het Broek-Creemers, adviseur Zorg Cluster Intensief & Acuut, Canisius Wilhelmina Ziekenhuis.

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