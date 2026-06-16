SEH-artsen dwingen via motie plek af aan tafel budgetbekostiging

De Tweede Kamer heeft het kabinet via een motie opgedragen om de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) aan tafel te laten tijdens de gesprekken over de budgetbekostiging van de spoedeisende hulp. Minister Sophie Hermans van VWS wilde dat de Federatie Medisch Specialisten (FMS) die plek zou innemen.

Tweede Kamerlid Vicky Maeijer (PVV) diende een motie in waarin ze het kabinet expliciet vraagt om de NVSHA als volwaardig gesprekspartner toe te laten tot de gesprekken over de budgetbekostiging. De motie is aangenomen dankzij steun van Tweede Kamerleden.

De NVSHA is opgelucht. De SEH-artsen willen zelf aan tafel laten zien waar ideeën van beleidsmakers over reorganisatie en kostenbesparing botsen met de dagelijks medische praktijk.

Nieuwe invulling

Volgens de SEH-artsen is budgetbekostiging bedoeld om toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit te verbeteren door spreiding. Het idee was om regionale ziekenhuizen financieel te compenseren voor lagere productieaantallen op de SEH, om acute zorg uit de markt te halen en om de SEH – net als de ambulance – te financieren op basis van beschikbaarheid. Minister Hermans blijkt volgens de NVSHA een nieuwe invulling te geven aan budgetbekostiging. Dat vinden de SEH-artsen zo zorgelijk dat ze hun plek aan de overlegtafel niet wilden afstaan aan de FMS.

Onderzoek naar budgetbekostiging bij onder meer de spoedeisende hulp is onder PVV-minister Fleur Agema in gang gezet.

Het ministerie van VWS laat desgevraagd weten dat de SEH-artsen onderdeel uitmaken van de FMS. Vandaar dat de officiële uitnodiging naar de FMS is gegaan.

Het eerste overleg is 23 juni.