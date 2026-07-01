Gevoelige data over SEH naar zorgverzekeraars

De brancheorganisatie van ziekenhuizen, de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), gaat data over het aantal noodstops, ligdagen en patiënten op de spoedeisende hulp in Nederlandse ziekenhuizen aan de Zorgverzekeraars Nederland (ZN) overhandigen. ZN zegt deze informatie tot nu toe nog niet te hebben gekregen.

ZN heeft om data over de SEH gevraagd. Eerder was de data nog niet beschikbaar voor zorgverzekeraars, ondanks dat zij moeten toezien op de toegankelijkheid van zorg.

De NVZ zegt in een reactie dat partijen de data inderdaad nodig hebben om hun rol als ‘budgetaanvrager’ en zorginkoper goed te kunnen vervullen. Waarom de NVZ deze data eerder niet wilde geven aan de verzekeraars, wil de NVZ niet zeggen.

Stroperig

De invoering van budgetbekostiging bij alle SEH’s in Nederland verloopt tot nu toe via een uiterst stroperig proces. Budgetbekostiging is bedoeld om de financiële positie van ziekenhuizen in de regio te versterken zodat sluitingen van SEH’s worden voorkomen. ZN is tegen de invoering van budgetbekostiging.

Beschikbaar

Volgens ZN geven de ligduur op de SEH, het aantal noodstops en patienten zicht op de organisatie en doorstroom van zorg. ZN wil met deze informatie samenwerken aan verdere verbetering van de spoedzorgketen ‘in het belang van de patiënt’. “Uitgangspunt is dat spoedzorg altijd voor patiënten beschikbaar blijft”, aldus ZN.

Volgens ZN is transparantie belangrijk bij het overleg tussen zorgpartijen, verzekeraars en het ministerie van VWS over de ‘inrichting van het acute zorglandschap’ en onderdeel van de invoering van budgetbekostiging voor alle SEH’s in Nederland.

Noodstops

Spoedeisende hulpen van ziekenhuizen voeren soms noodstops in. Ze hebben geen bedden meer beschikbaar voor nieuwe patiënten. Ambulances rijden door naar een ander ziekenhuis. Dat kan gevaar opleveren voor patiënten.

De afspraken over de data zouden volgens de NVZ half juli klaar moeten zijn.