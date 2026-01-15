Dit zijn de trends in de nieuwe Skipr99

De opmars van vrouwen in het zorgbestuur gaat gestaag door. Waar de Skipr99 in de eerste editie in 2008/2009 slechts 13 vrouwen telde, is de verdeling man-vrouw dit jaar erg dicht bij de 50/50. Etnische diversiteit is daarentegen nog ver te zoeken in de zorgbesturen.

Verder valt op dat bestuurders die met pensioen gaan, nog regelmatig veel invloed houden door toezichthouderschappen. Dit jaar komen mogelijk oud-ministers terug in de lijst. Voor hij minister werd voerde Ernst Kuipers meerdere jaren de lijst aan. Ook minister Conny Helder stond als bestuurder van tanteLouise jaren hoog op de lijst. In het afgelopen jaar zagen we ze beide terugkomen in de Nederlandse zorg. Kuipers als bestuurder van de nieuwe fusie organisatie van IKNL en DICA. Helder onder meer als voorzitter raad van toezicht bij het OLVG. “De kans bestaat dus dat ze ook weer terugkomen in de lijst”, teased Ahli.

De Skipr99 verschijnt donderdag 22 januari.