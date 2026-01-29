Podcast Voorzorg | Dit wil Hans van Goudoever, de meest invloedrijke zorgbestuurder, van Jetten 1

Als nieuwe nummer 1 in de Skipr99 staat Hans van Goudoever te boek als zeer invloedrijk persoon in de Nederlandse zorg. De bestuursvoorzitter van Amsterdam UMC en inkomend voorzitter van UMCNL vertelt in de podcast Voorzorg hoe hij zijn invloed aanwendt, waar zijn prioriteiten liggen en wat hij verwacht van de nieuwe regering.

“We kijken met spanning uit naar het regeerakkoord dat gaat komen”, zegt Van Goedoever in de podcast. Hij vertelt dat vanuit de zorgsector is meegeschreven met de partijprogramma’s van D66, CDA en VVD. De ziekenhuisbestuurder hoopt dat de nieuwe minister van VWS vaart maakt met het Aanvullend Zorg- en Welzijnsakkoord (AZWA), en de zorg beter regionaal organiseert. “Je ziet dat er in regio’s verschillende uitdagingen zijn voor de manier waarop je de zorg organiseert en ervoor zorgt dat mensen terecht kunnen in de ziekenhuizen relatief dicht bij hen in de buurt, terwijl je niet alle locaties open kunt houden.”

Logisch

De Amsterdam UMC-bestuurder vindt het logisch dat de grote ziekenhuizen op dat vlak de meeste invloed hebben. “De verantwoordelijkheid, want daar praat ik liever over dan over macht, ligt meestal bij de grootste in een bepaalde regio en dat zijn altijd de umc’s. Als aankomend voorzitter van UMCNL wil hij concentratie van de gespecialiseerde zorg in goed overleg voortzetten. “Als iets op een politiek gemaakt gaat worden, dan zijn we al te laat. Daar ligt dus ook wel nadrukkelijk die verantwoordelijkheid en we pakken die handschoenen dus ook gewoon op.”

Landelijke epd

Verder hoopt Van Goudoever dat de nieuwe regering inzet op een landelijke elektronisch patiëntendossier. “We vinden allerlei olifantenpaadjes om het aan elkaar te verbinden, maar in mijn optiek zouden we een hele gedegen ict-infrastructuur moeten hebben in het land en daarop allerlei dingen ontwikkelen.”