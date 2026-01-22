Nieuwe nummer 1 in de Skipr99

De nieuwe Skipr99 is bekend. De ranglijst van de meest invloedrijke personen in de Nederlandse gezondheidszorg heeft een nieuwe nummer 1, 17 nieuwe binnenkomers en voor het eerst meer vrouwen dan mannen.

Hans van Goudoever. Foto: Paul Tolenaar

In de zorg gaat ruim 100 miljard euro om. Wie beslist over de besteding van deze gelden? Kijken we naar het formele criterium ‘macht’, dan hebben de minister, staatssecretaris en ambtelijke top van VWS het wellicht voor het zeggen. Maar wie oefenen er op de achtergrond invloed uit op het beleid in de gezondheidszorg? Welke personen hebben status en invloed en daarmee zeggenschap? De Skipr99 is een ranglijst van deze invloedrijke veldspelers.

Nieuwe nummer 1

Hans van Goudoever voert dit jaar de ranglijst aan, nadat hij vorig jaar al op de tweede plek kwam. De bestuursvoorzitter van het Amsterdam UMC staat voor het eerst bovenaan de lijst en stoot daarmee collega umc-bestuurder Bertine Lahuis van de troon.

Naast voorzitter van het Amsterdam UMC, één van de grootste zorgorganisatie in Nederland, is Van Goudoever toezichthouder bij Amsterdam Health Technology Institute, toezichthouder bij Stichting Crea (een cultureel studentencentrum), en lid van de Amsterdam Economic Board. Houd Skipr in de gaten voor een nieuwe podcast met Van Goudoever zelf.

Vrouwen

In de Skipr 99 editie 2026 maken vrouwen voor het eerst de meerderheid uit, 53 van de 99 posities. Ter vergelijking: bij de eerste editie in 2008/2009 waren nog maren 13 plekken bezet door vrouwen. Deze en andere trends besprak de redactie al in de Podcast Voorzorg: Trends in de Skipr99:

Er zijn 17 nieuwkomers in de lijst, waarmee de generatiewissel in het zorgbestuur verder doorzet. De hoogste nieuwe binnenkomer is Karel Hulsewé, de voorzitter van de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

Boegbeeld duurzame zorg

Op nummer 99 staat, zoals ieder jaar, een bijzondere speler in het zorglandschap. Dit jaar is dat Evelyn Brakema, het boegbeeld van duurzame zorg in Nederland. Naast huisarts in opleiding en onderzoeker duurzame zorg aan het LUMC is Brakema medeoprichter en voorzitter van de Groene Zorg Alliantie. Deze alliantie katalyseert de transitie naar groene zorg door te verbinden, en won hiermee de publieksprijs Beste Groene Zorgidee 2021.

Brakema richtte tevens diverse Green Teams en commissies op, van Almere tot Chicago. Haar onderzoek richt zich op de integratie van duurzaamheid in het medisch onderwijs. Voor haar inzet voor een groenere zorgsector werd ze benoemd tot Jong Talent door het Financiële dagblad. In 2025 werd zijn met de Groene Zorg Alliantie uitgeroepenen tot Sustainability Champion of the Year, door de internationale organisatie Healthcare Without Harm.

De Skipr99 is mede mogelijk gemaakt door Intrakoop, inkoopcoöperatie voor de zorg. Speciale dank gaat uit naar de leden van het klankbordpanel: Cathy van Beek, o.a Klimaataanjager Zorg, voorzitter Kwaliteitsraad Hulpmiddelen en Zorg en oud-bestuur Radboudumc, Bart Kiers, senior redacteur Zorgvisie en Skipr en Samira Ahli, adjunct-hoofdredacteur Zorgvisie en Skipr.